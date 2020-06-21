14 günlük karantina sürecinde bu ailelerin ihtiyaçlarının Vefa Destek Grupları tarafından karşılanacağını belirtildi. Öte yandan, karantinaya alınan binaların önünde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri önlem aldı.
Kız isteme merasiminin ardından 9 kişide Covid-19 tespit edildi
21.06.2020 - 19:04 | Son Güncelleme: 21.06.2020 - 19:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde kız isteme merasiminin ardından 9 kişide Koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesi üzerine 6 bina karantinaya alındı.
Etiketler : kız isteme,merasim,korona,
712604 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/712604.aspx
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