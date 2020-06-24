Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Sahil Güvenlik ekiplerince Aslan Burnu açıklarında bir grup sığınmacının olduğu bilgisine ulaşıldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 sığınmacı kurtarıldı.
İzmir’de 21 sığınmacı kurtarıldı
24.06.2020 - 23:51 | Son Güncelleme: 24.06.2020 - 23:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in Foça ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 21 sığınmacı kurtarıldı.
Etiketler : izmir,foça,
713402 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/713402.aspx
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