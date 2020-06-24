Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Sahil Güvenlik ekiplerince Aslan Burnu açıklarında bir grup sığınmacının olduğu bilgisine ulaşıldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 sığınmacı kurtarıldı.