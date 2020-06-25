Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Taşdelen Caddesi'nde, Gökhan E. ile Bedirhan Ş. ve Ömer Ş. arasında alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gökhan E, silahla ateş ederek, Bedirhan Ş. ve Ömer Ş'yi çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan Gökhan E'nin yakalanması için çalışma başlattı.