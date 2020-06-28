Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yenice ilçesinden Çan Meslek Yüksekokulu'na sınava geldiği öğrenilen kız öğrenci kimliğini bulamadığı için sınava alınmadı. Çevredeki tüm vatandaşların ve görevlilerin kimliği aramasına rağmen kimlik bulunamadı. Kimliği olmayan öğrenci sınava kabul edilmedi. Kimliğini unutan bir erkek öğrenci ise Jandarmadan yardım isteyerek, sınava son dakikada yetiştirildi.