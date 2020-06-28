Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Musabeyli ilçesine bağlı Gündeğer Köyünde arazisini süren Ökkeş Yıldız yönetimindeki 79 DS 502 plakalı traktör ile çift sürerken eğimli arazide direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve traktörü ters oönerek devrildi. Kazada traktör sürücüsü Ökkeş Yıldız olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.