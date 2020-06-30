Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Bakırköy’e bağlı Florya Mahallesi’nde ruhsatı olmayan özel bir sağlık kliniğinde geçen yıl 17 Ekim’de Filiz S'ye kürtaj yaparken kalp krizi geçirip ölmesine sebep olan doktor ve yardım edenler hakkında iddianame hazırlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şu ifadelere yer verildi: Filiz S. olaydan birkaç gün önce kız kardeşinin kocası Serkan Ç. ile birlikte Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek sanık doktor Yelda Erbıyık ile görüştü. İkili, Filiz S’nin altı aylık hamile olduğunu, kocasını bilmediğini ve gebeliği resmî kayıtlarda göstermeden sonlandırmak istediğini söyledi. Erbıyık, bu işi devlet hastanesinde yapamayacağını, dışarıda muayenesi olan meslektaşı Burçhan Aydıner’in iş yerinde gerçekleştirilebileceğini söyledi.

“TIP KURALLARINA AYKIRI”

İkili, teklifi kabul etti, bin 800 lira ücret ödedi. Maktulenin anestezisi Pınar Kolukısa, kürtajı da Erbıyık tarafından yapıldı. İşlem sonrası Filiz S’nin uyanması beklendi ancak gerçekleşmedi. Solunumu duran kadın, iki hafta yoğun bakımda kaldı ve hayatını kaybetti. Ameliyat yapan şahıslar, tıp kurallarına uygun hareket etmemiş, anesteziyi veren Kolukısa, sağlık çalışanı ve anestezi uzmanı gibi davranmış... DNA testinde ise bebeğin babası Filiz S.’nin eniştesi çıktı. Sanıkların ‘taksirle ölüme sebep olma’ ve ‘çocuk düşürtme’ suçlarından dört yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.