Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Savcılığı ve Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle mücadele kapsamında örgütün "Akademisyen yapılanmasında üst düzey mahrem şahıslarla yoğun irtibatta” olduğu gerekçesi ile üniversitede aktif görevde olan aralarında daire başkanı ve öğretim görevlisi bulunan E.Ö., V.T., K.Ş. ve Ö.B. gözaltına alındı. Emniyette sorgusu tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şahıslar, adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.