Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında geçen Haziran ayı içerisinde 31 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 41 şüpheli yakalanırken bu şüphelilerden 8’i tutuklanarak ceza evine gönderildi. Operasyonlarda 3 bin 890 kök kenevir, bin 22 extacy uyuşturucu hap, 636 gram kubar esrar, 7 tabanca, 3 av tüfeği ve 219 adet çeşitli ebatlarda fişek ele geçirildi.