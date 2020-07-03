Sakarya’da bir havaifişek fabrikasında meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybederken, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Patlamadan yaralı kurtulan Erkan Epcimoğlu, patlama anını anlattı. Epcimoğlu, "Dibimde havai fişek vardı, birdenbire patladı. Arkadaşımın cesedini buldum. o sırada yanımda patlayan havai fişek nedeniyle ayağımdan yaralandı" şeklinde konuştu.
Sakarya’daki patlamada yaralanan genç konuştu
03.07.2020 - 20:43 | Son Güncelleme: 03.07.2020 - 20:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya’da bir fabrikada meydana gelen patlamada yaralanan Erkan Epcimoğlu isimli genç o anları anlattı.
Kaynak: İHA
Etiketler : sakarya,patlama,havai fişek,
715462 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/715462.aspx
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