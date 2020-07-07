Alınan bilgiye göre, ilçenin Sahlepçiler köyünde bugün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında 10'un üzerinde ev alev alırken, yangında şuana kadar bir can kaybının olmadığı yangın söndürme çalışmalarına köylüler ile Yusufeli Belediyesi'ne ait İtfaiye ekiplerinin katıldığı öğrenildi.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde yangın
07.07.2020 - 13:50 | Son Güncelleme: 07.07.2020 - 13:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Artvin'in Yusufeli ilçesi Sahlepçiler köyünde bugün öğle saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : artvin,yangın,
716302 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/716302.aspx
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