Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ Valiliğince yapılan açıklamada “Bazı yörelerde sokak veya köy düğünlerinin kına, gelin alma, konvoy oluşturma gibi faaliyetlerle üç güne kadar uzatıldığı, bu düğünlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske atıldığı, bu nedenlere bağlı olarak bazı mahalle ve köylerin karantinaya alınmak zorunda kalındığı görülmektedir. Gelin alaylarının saat 12.00'de başlayıp akşam 16.00'da sona ermesi. Sünnet düğün alaylarının saat 16.00'da başlayıp akşam 19.00'da sona ermesi. Sokak düğünlerinin akşam 20.00'de başlayıp gece 24.00'de sona ermesi kararlaştırılmıştır" denildi.