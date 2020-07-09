Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay Deliklitaş Mahallesi Kaptan Sokakta yaşandı. Dün akşam saatlerinde sokak üzerinde bulunan bir depoda yangın çıktı. Dumanların deponun kırık camlarından yükseldiğini gören çevre esnafı durumu 110'a bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, deponun elektrik hatlarını keserek yangına müdahale etti.

Öte yandan büyümeden söndürülen depo yangınında herhangi bir ölümlü veya yaralanmalı kaza yaşanmazken, yangının sigara izmariti atılması sonucu çıktığı iddia edildi.