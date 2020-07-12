Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana’da 8 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinde merkez Seyhan ilçesi, Kocavezir Mahallesi 32.001. Sokak’ta meydana gelen olayda, berberde kalfalık yapan Aytekin Kıyga (44) dükkâna gelen ve bir gün önce tıraş ettiği Güney T. (24) isimli şahıs tarafından tabancayla vuruldu. Aytekin Kıygan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Berberde işlenen cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri, görenleri şoke etti. Görüntülerde zanlı Güney T. berbere gelip bir süre tedirgin bir şekilde bekliyor, Aytekin Kıyga zanlının yanına gelip tokalaşmak için elini uzattığı sırada zanlı, tabancayı çekip herkesin gözü önünde tetiğe basıyor. Tabancanın tutukluk yaptığı görülürken Kıyga, tabancayı almaya çalışıyor, zanlı ise geriye doğru çekilip tabancayla birkaç kere ateş ederek Kıyga’yı vuruyor. Zanlı, daha sonra berberde bulunan şahıslara tabanca doğrultarak kaçtı. Kimliği tespit edilerek yakalanan Güney T, cinayet için kendisini Mesut T. isimli birinin azmettirdiğini söyledi. Polis, bunun üzerine Mesut T’yi de gözaltına aldı. Güney T. tutuklanırken suçlamaları kabul etmeyen Mesut T. ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya ADANA İHA

