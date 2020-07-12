Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Kalaycılı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Çakmak (72) merdiven dayayarak çıktığı erik ağacından düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Erik ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
12.07.2020 - 18:49 | Son Güncelleme: 12.07.2020 - 18:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da çıktığı erik ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : erik ağacı,düşme,yaşlı adam,
717543 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/717543.aspx
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