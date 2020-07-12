Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Kalaycılı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Çakmak (72) merdiven dayayarak çıktığı erik ağacından düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.