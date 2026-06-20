Kahramanmaraş'ta girdiği Ceyhan Nehri'nden cesedi çıkarılan Murat Bağdınlı'nın, kaybolmadan önce kayalıkta mahsur kaldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Geçtiğimiz gün Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Hacınınoğlu Mahallesi sınırlarında bulunan Savruk Şelalesi Kısık Vadisi'nde; edinilen bilgiye göre, sıcak havadan bunalan 47 yaşındaki Murat Bağdınlı serinlemek amacıyla Ceyhan Nehri'ne girdi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu sırada su seviyesinin yükselmesi ve akıntının güçlenmesi sonucu mahsur kalan Bağdınlı, bir süre kayalık alanda yardım bekledi. Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, Bağdınlı'nın nehir içerisindeki kayalık alanda mahsur kaldığı ve çevredeki kişilerin endişeyle gelişmeleri takip ettiği görüldü.

Nehirden cesedi çıkarılmıştı! Kayalıkta mahsur kaldığı anlar ortaya çıktı

Bağdınlı olaydan birkaç saat sonra ölü olarak bulunmuştu.

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