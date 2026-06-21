Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sürekli kahvehanede vakit geçirerek eşini ve evini ihmal eden kocayı ağır kusurlu buldu. Yüksek Mahkeme, aile birliğinin sarsılmasına neden olan davranışlar nedeniyle kadına tazminat ödenmesine hükmederken, kararın benzer davalar için emsal niteliği taşıyabileceği belirtildi.

Yargıtay'dan kahvehane müdavimlerini yakından ilgilendiren emsal niteliğinde bir karar çıktı. Sürekli kahvehanede vakit geçirerek eşini ve evini ihmal ettiği belirlenen koca, boşanma davasında ağır kusurlu sayıldı ve eşine tazminat ödemeye mahkum edildi.

KAHVEHANE ALIŞKANLIĞI BOŞANMA SEBEBİ SAYILDI

İzin günlerinde sabahın erken saatlerinde kahvehanenin yolunu tutan müdavimlere kötü haber Yargıtay'dan geldi. Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift, Aile Mahkemesi'ne başvurarak karşılıklı boşanma davası açtı. Davacı karşı davalı kadın, sürekli kendisini annesinin evine zorla götürdüğünü, gitmek istemediğinde şiddet uyguladığını, sürekli kahvehanede arkadaşlarıyla vakit geçirerek ciddi bir şekilde evini ihmal ettiğini, evin hiçbir şekilde ihtiyaçlarını karşılamadığını öne sürdü.

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"KEL, KOCA BACAKLI" SÖZLERİ DAVA DOSYASINA GİRDİ

Elektrik, doğal gaz, kıyafet ve şehir dışı seyahatlerini kendisinin karşıladığını anlatan davacı kadın, kocasının 'maaşın olmasa seninle evlenmezdim' dediğini aktararak, evlilik boyunca hakarete maruz kaldığını, psikolojik şiddet uygulandığını, sürekli saçı döküldüğü için 'kel, koca bacaklı, bu çirkini nasıl aldım gözüm kör mü oldu' gibi psikolojik şiddet uyguladığını iddia etti.

BOŞANMA DAVASINDA TAZMİNAT KARARI

Davanın kabulüne, tarafların boşanmalarına, 50 bin TL maddi ve 50 bin TL manevi tazminata karar verilmesi talep edildi.

Bursalılar kararı farklı farklı görüşlerle değerlendirirken, Yargıtay'ın kararının bundan sonraki kararlarda emsal teşkil edeceği hatırlatıldı.

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