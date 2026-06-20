İstanbul’da sahile askeri mühimmat vurdu: Ormanlı Plajı giriş çıkışlara kapatıldı!
İstanbul’un Çatalca ilçesindeki Ormanlı Sahili’nde vatandaşlar tarafından askeri mühimmat bulundu. İhbar üzerine hızla bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak plajı girişlere kapattı. Yapılan ilk incelemelerde, mühimmatın Rusya-Ukrayna savaşından kalma olduğu ve akıntıyla Karadeniz üzerinden sahile sürüklendiği değerlendirildi.
- İstanbul'un Çatalca ilçesine bağlı Ormanlı Sahili'nde vatandaşlarca askeri mühimmat olduğu değerlendirilen bir cisim bulundu.
- İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekipleri, mühimmatın çevresinde güvenlik önlemi alarak alanı vatandaşların girişine kapattı.
- Yapılan ilk incelemeler sonucunda, mühimmatın Rusya-Ukrayna savaşından dolayı akıntı ile sürüklenerek Karadeniz'den geldiği değerlendirildi.
- Sahil güvenlik ekipleri tarafından muhafaza altına alınan mühimmatın türü ve menşeiyle ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul’un Çatalca ilçesinde bulunan popüler plajlardan Ormanlı Sahili’nde, dalgaların kıyıya taşıdığı askeri mühimmat hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Karadeniz'den akıntıyla geldiği tahmin edilen mühimmat nedeniyle sahil şeridi tamamen boşaltılarak güvenlik çemberine alındı.
VATANDAŞLAR FARK ETTİ, EKİPLER ALARM GEÇTİ
Olay, sabah saatlerinde Çatalca ilçesine bağlı Ormanlı Sahili'nde meydana geldi.
Plajda yürüyüş yapan vatandaşlar, dalgaların kıyıya vurduğu alışılagelmişin dışındaki metal bir cismi fark etti. Cismin askeri bir mühimmat olabileceğinden şüphelenen vatandaşların durumu durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgede alarm verildi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda sahil güvenlik, jandarma ve bomba imha uzmanı sevk edildi.
PLAJ KAPATILDI, GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Kısa sürede olay yerine ulaşan sahil güvenlik ve kolluk kuvvetleri, plajda bulunan vatandaşları bölgeden uzaklaştırarak şerit çekti. Olası bir patlama ya da kaza riskine karşı mühimmatın bulunduğu alan yaya ve araç girişine tamamen kapatıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, uzman ekipler cismin üzerinde hassas bir ilk inceleme gerçekleştirdi.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDAN KALAN SÜRÜKLENEN TEHLİKE
Uzman ekiplerin yaptığı ilk teknik incelemelerin ardından, söz konusu askeri mühimmatın Rusya-Ukrayna savaşından kalma olduğu değerlendirildi.
Savaş bölgesinden kopan ve Karadeniz’deki güçlü akıntılarla sürüklenerek İstanbul kıyılarına kadar ulaştığı tahmin edilen mühimmat, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı uzman ekipler tarafından güvenli bir şekilde muhafaza altına alındı.
MENŞEİ VE TÜRÜ ARAŞTIRILIYOR
Kıyıya vuran patlayıcı maddenin tam olarak hangi ülkeye ait olduğu, türü ve içinde aktif patlayıcı madde barındırıp barındırmadığı yapılacak detaylı laboratuvar incelemelerinin ardından netlik kazanacak.
Gizemli mühimmat incelenmek üzere askeri tesislere götürülürken, olayla ilgili geniş çaplı tahkikatın ve sahildeki tarama çalışmalarının titizlikle sürdüğü öğrenildi.