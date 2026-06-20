İstanbul Valiliği’nin kararı doğrultusunda, yarın saat 10.00’dan itibaren Taksim Metro İstasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir duyuruya kadar hizmet vermeyecek. M2 hattındaki trenler Taksim’de durmadan seferlerine devam edecek.

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, yarın saat 10.00’dan itibaren bazı metro ve füniküler hatlarında kısıtlamaya gidilecek.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı tamamen işletmeye kapatılacak.

Metro İstanbul duyurdu: Taksim'de metro ve füniküler seferleri yarın yapılmayacak

Kısıtlama süresince metro araçları Taksim istasyonunda durmayarak seferlerine transit geçişle devam edecek.

Açıklama şu şekilde:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 21 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;

Metro İstanbul duyurdu: Taksim'de metro ve füniküler seferleri yarın yapılmayacak

- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve

- ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattımız işletmeye kapalı olacaktır.

- ⁠M2 hattımızın Şişhane istasyonunun Kasımpaşa çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışları yolcu kullanımına kapalı olacaktır.

Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir"

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