Daha sonra bir gencin yanına gelen çocuk “Abi ayağımı bir şey ısırdı” dedi. Hamza’nın dayısı Bülent Ergün, “Yeğenimi hemen sağlık ocağına götürdük. Durumu ağırlaşınca, Kaş Devlet Hastanesine sevk ettiler. Yavrumuz orada hayatını kaybetti. Ayağında üç diş izi vardı. Yılan ısırmış olabileceğini düşünüyoruz” dedi. Çocuğun cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna getirildi. Suat Metin ANTALYA İHA
Çocuğu düğünde yılan ısırdı
13.07.2020 - 03:26 | Son Güncelleme: 13.07.2020 - 03:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Kaş ilçesinde ailesiyle birlikte düğüne giden Hamza Sertel (11), arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamaya başladı.
Etiketler : çocuk,düğüün,yılan ısırması,
717604 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/717604.aspx
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