Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha sonra bir gencin yanına gelen çocuk “Abi ayağımı bir şey ısırdı” dedi. Hamza’nın dayısı Bülent Ergün, “Yeğenimi hemen sağlık ocağına götürdük. Durumu ağırlaşınca, Kaş Devlet Hastanesine sevk ettiler. Yavrumuz orada hayatını kaybetti. Ayağında üç diş izi vardı. Yılan ısırmış olabileceğini düşünüyoruz” dedi. Çocuğun cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna getirildi. Suat Metin ANTALYA İHA