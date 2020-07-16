Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramının yaklaşması ile Anadolu'dan çıkan kurbanlıklar kamyonlar ile Avrupa yakasına gelmeye başladı. Gece saatlerinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden gelen kurbanlıklar sabah saatleri ile birlikte çadırlarında yerlerini aldı. Kurbanlık pazar alanlarında Covid-19 tedbirleri kapsamında sıkı önlemler alındı.

Havadan görüntülenen alanın büyük bir kısmının tamamlandığı ve işçilerin son düzenlemeleri yaptığı gözüktü. Hayvanlar alana getirildiklerinde Beylikdüzü Belediyesi veterinerleri tarafından kontrol edilip gerekli evraklarının olup olmadığına bakılıyor. Ardından tırla gelen kurbanlılar satışa sunulacakları çadırlara doğru götürülüyorlar. Arabadan indirilen büyük baş hayvanlar kimi zaman sahiplerine zor anlar yaşattı.

İnmek istemeyen hayvanlar indiklerinde sahiplerini peşinden koşturması ise kameralara yansıdı. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl alanda maske, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilip edilmediği kontrol edilecek. Ayrıca geleneksel pazarlık yöntemi olan uzun uzun el sıkışma da tamamen kaldırıldı.

“Cumartesine kadar bütün sevkiyatları bitmiş olur”

Pandemi dolayısı ile maske kullanımı sürekli kontrol edileceğini ifade eden Beylükdüzü Kurban Satış ve Kesim Alanı Sorumlusu Gürsel Ürgüz, “ Alan içerisinde 100 çadırımız bulunmaktadır. Buradaki çadırlarımızın yaklaşık 40 tanesi kurbanlıklarla dolu ve hayvanlar gelmeye devam ediyor. Yaklaşık alanda 4 bin kurbanlık olacak. Buradaki alanın konumu itibariyle Beylikdüzü, Esenyurt ve Avcılar'dan kurbanlık almaya gelenler oluyor. Dün gece yarısı itibariyle hayvanların sevkleri başladı. Kurbanlıkların cumartesine kadar bütün sevkiyatları bitmiş olur. Bu yıl pandemi dolayısıyla özel bir durumda kurbanlıklarımızın satış ve kesimi gerçekleştirilecek. Bütün vatandaşlara maske dağıtımı olacak. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı denetlenecek” ifadelerini kullandı.