Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van'da keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan yedi emniyet mensubu dualarla ebediyete uğurlandı.

Şehitlerden pilot komiser yardımcısı Samet Üstüner (27) ile uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin (28) için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde tören düzenlendi. Törene şehitlerin ailelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Üstüner’in cenazesi Beypazarı, Keskin’in cenazesi ise Evren ilçelerinde defnedildi.

DÖRT AYLIK EVLİYDİ

İzmirli komiser yardımcısı Semih Güzelay'ın (27) naaşı, Torbalı ilçesinde babaevinde helallik alınmasının ardından Gaziemir 15 Temmuz Camii’ne getirildi. Güzelay, kılınan cenaze namazını müteakiben Bornova Işıkkent Şehitliği’ne defnedildi. Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile katılan eski Meclis Başkanı Binali Yıldırım, şehidin tabutunu taşıdı. 2007’de düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası’nda 37 kiloda altın madalya kazanan şehidin yaklaşık dört ay önce evlendiği eşi Gözde Güzelay da Ankara’da komiser olarak vazife yapıyor.

Şehit polis memuru Onur Ramazan Bayram’ın (30) cenazesi, Manisa’nın Alaşehir ilçesinde toprağa verildi. İlçe Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş şehidin ailesine taziye dileklerini iletti. Şehidin kardeşi Cenap Bayram, tören boyunca babasının elinden tuttu. Bakan Kasapoğlu, tören mangasına eşlik ederek şehidin tabutuna omuz verdi.

Şehit komiser yardımcısı İrfan Aydoğan (29) Bursa’da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin yeğeni polis üniformasıyla cenazeye gelerek amcasının tabutuna son defa sarıldı. Bursa Müftüsü İzani Turan’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Hamitler Şehitliği’ne defnedildi.

BABANIN EN AĞIR YÜKÜ

Şehit polis memuru Burak Derya’nın (28) cenazesi Mersin’in Anamur ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Şehit annesi Firdevs Derya, tören sırasında “Oğlum, arkadaşların toplanmış buraya. Yavrum, bütün meslektaşların burada bak” diye gözyaşı döktü. Acılı anneyi polisler teskin etti. Şehidin babası Özcan Derya, oğlunun tabutunu taşıdı.

Şehit pilot komiser Gökhun Mete Altunbaş ise Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

BÜYÜYÜNCE O DA KAHRAMAN OLACAK

Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Anıl Kemal Kurtul, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ebediyete uğurlandı. Törene katılan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’dan oğlunun kanının yerde kalmamasını isteyen şehidin annesi Meryem Kurtul, kendisinin de göreve hazır olduğunu söyledi. Şehidin altı aylık kızı Öykü, Özel Harekât polisi ablalarının kucağında babasının cenazesine geldi. Şehidin eşi Hülya Kurtul, kızının da babası gibi kahraman bir polis olacağını söyledi.