Kaza, akşam saatlerinde Hekimhan-Kangal karayolunda meydana geldi. Eren K. (23) yönetimindeki 09 TH 216 plakalı minibüs, sürücünün kontrolünden çıkarak çelik bariyerlere çarptı. Kazada minibüste bulunan Oğuzhan Yiğit (23) hayatını kaybederken, sürücü Eren K. yaralandı. Ambulansla Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Minibüs bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
20.07.2020 - 23:54 | Son Güncelleme: 20.07.2020 - 23:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya’nın Hekimhan ilçesinde bariyerlere çarpan minibüsteki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Hekimhan-Kangal karayolunda meydana geldi. Eren K. (23) yönetimindeki 09 TH 216 plakalı minibüs, sürücünün kontrolünden çıkarak çelik bariyerlere çarptı. Kazada minibüste bulunan Oğuzhan Yiğit (23) hayatını kaybederken, sürücü Eren K. yaralandı. Ambulansla Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler : Malatya,
719503 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/719503.aspx
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