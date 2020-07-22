Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde serinlemek için Dulkadirli Karaisa köyü yakınında bulunan baraj gölüne giren Selçuk Dulkadir (22), bir süre sonra gözden kayboldu. Kardeşinin haber vermesi ile olay yerine gelen arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.



Kırşehir AFAD, Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Dalgıç ekipleri ve Aksaray İl Afat Müdürlüğü dalgıç ekiplerinin destekleriyle sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında Selçuk Dulkadir'in cansız bedenine ulaşıldı. Dulkadir'in cenazesi ön otopsinin ardından Ankara'ya otopsi için gönderildi.