Aksu ilçesi Kurşunlu mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. İhbarın ardından Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, 1 yangın söndürme uçağı ve helikopteri sevk edildi. Yakın bölgedeki bazı sera ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Antalya'da orman yangını
22.07.2020 - 12:23 | Son Güncelleme: 22.07.2020 - 12:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgede ekiplerin yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.
Etiketler : Antalya,
719870 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/719870.aspx
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