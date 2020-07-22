Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aksu ilçesi Kurşunlu mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. İhbarın ardından Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, 1 yangın söndürme uçağı ve helikopteri sevk edildi. Yakın bölgedeki bazı sera ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.