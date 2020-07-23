Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza Ankara’nın Etimesgut ilçesi Devrimler Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Devrimler Caddesi üzerinde sürücü Zafer G.’nin kullandığı 06 BBM 368 plakalı otomobille bir polis aracı çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle polis aracı refüje çıkarken, kimliği öğrenilemeyen bir polis hafif memuru şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar Polis, Sağlık ve İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı polis memurunu hastane sevk etti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.