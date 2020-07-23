Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Bahçelievler ilçesi Kocasinan Mahallesi, Kayantaş Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Binanın çatısında izolasyon yapımı sırasında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle diğer iki binaya daha sıçradı. Korku ve paniğe neden olan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın sonrasında bir binanın çatısı adeta küle döndü. Söndürülen yangın drone ile havadan görüntülendi.