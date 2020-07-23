Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, korona virüs tedbirleri kapsamında salgının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerin izolasyona geçmelerini sağlamak üzere 2 köy karantinaya alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar göre Kangal İlçesine bağlı Güneypınar ve Onaran köyü 14 gün süreyle karantinaya alındı. Karar gereği köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.