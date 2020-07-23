Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, korona virüs tedbirleri kapsamında salgının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerin izolasyona geçmelerini sağlamak üzere 2 köy karantinaya alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar göre Kangal İlçesine bağlı Güneypınar ve Onaran köyü 14 gün süreyle karantinaya alındı. Karar gereği köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Sivas’ta 2 köy 14 gün süreyle karantinaya alındı
23.07.2020 - 16:19 | Son Güncelleme: 23.07.2020 - 16:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Güneypınar ve Onaran köyleri karantinaya alındı
Kaynak: İHA
Etiketler : sivas,köy,karantina,
720215 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/720215.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER