Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Levent Mahallesinde bulunan ikamet ve iş yerlerinin bahçelerinden klima, paspas, bahçe eşyası ve inşaat malzemeleri çalındığı yönünde ihbar alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslerin yakınlarında bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmalarda tüm olayların failinin aynı şahıs olduğu belirlendi. Bunun üzerine şüpheli şahsın aynı bölgede tekrar hırsızlık girişiminde bulunabileceği yerlerde tedbirler alan ekipler, Yusuf Ziya K. isimli şahsı çaldığı eşyalar ile birlikte giderken suçüstü yakaladı.

Yapılan araştırmalarda yakalanan şahsın 11 farklı hırsızlık suçunun faili olduğu tespit edildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezevine gönderildi.