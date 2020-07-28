Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, Bulgaristan'da Meriç Nehri'nin suyundan içen 29 inek telef oldu. Türkiye sınırına yakın bölgesi olan Dimitrovgrad şehrinde bulunan bir çiftlikle bulunan inekler, çiftlik sahibi kadının iddiasına göre, son kez Meriç Nehri’nden su içti ve ardından telef oldu.

Komşu ülkedeki iddialar ve sosyal medya paylaşımlarının ardından Edirne Valiliği koordinasyonunda DSİ, AFAD, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Meriç Nehri’nin farklı noktalarından tedbir amaçlı su numuneleri aldı. İncelemelerin kısa süre sonra basın ve kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.