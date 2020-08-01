Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya’da yaşayan Yaşar Pekşen, Kurban ibadeti için Canlı Hayvan Pazarı'nda aldığı büyükbaş hayvanı kendi bahçesinde bayramın ilk günü kesti. Ancak kesilen kurbanda, etlerden şüphelenen Pekşen, durumu Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Battalgazi ilçesi Dolamantepe Mahallesi'ndeki Pekşen’in evine gelen veteriner ekipler, kurbanlık olarak kesilen hayvanda tüberküloz hastalığı olduğunu tespit etti. Konuyla alakalı rapor tutan ekipler, kesilen hayvanın etleri ile sakatat ve derisinin de imha edilmesi için çalışma başlattı.

Bayrama 3 gün kala Canlı Hayvan Pazarı'ndan aldığı kurbanlık hayvanın hasta çıkmasına üzülen Pekşen, “Kurbanlığı bayramdan önce alıp eve getirip besledik. Kurban bayramının ilk günü kestiğimiz hayvanın akciğerinde değişik bir şeyler çıktı. Veteriner hayvanın tüberküloz olduğunu ve etinin yenmeyeceğini bize söyledi. Üç ortak, kurbanı 6 bin 100 liraya aldık. Kesince hastalığı belli oldu, yoksa hayvan sağlıklı görünüyordu, dış görünüşü çok güzeldi. Yemi yiyor, suyu içiyordu. Kesince değişik böyle değişik şeyler çıktı" dedi.