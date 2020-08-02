Oğlunun ölümünün üzerinden 3 yıl ve bu Kurban Bayramı ile birlikte 5 bayram geçiren Ayşe Bülbül, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi’nde oğlunun mezarı başındaki evinde gözyaşı döküyor. Oğlunun şehit edildiği günü hiç unutamadığını belirten Bülbül “Ölümünün üzerinden geçen 5. Bayram. Hâlâ sanki Eren çıkıp gelecekmiş gibi bekliyorum. O acı olay gözümün önünden hiç gitmiyor. Benim oğlumun kanını akıtanlardan yüce Mevlam benim bu gözyaşlarımın bedelini inşallah öbür dünyada alacak. Benim yavruma el kaldıranlar utansın” dedi.
'Eren'siz geçen 5. bayram
02.08.2020 - 05:22 | Son Güncelleme: 02.08.2020 - 05:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017 günü bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında oğlu Eren Bülbül’ü şehit veren anne Ayşe Bülbül’ün ‘Eren’siz geçen 5. Bayramda gözyaşı ve öfkesi hiç dinmiyor.
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722184 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/722184.aspx
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