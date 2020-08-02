Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, kaza Canbaz Mahallesi Kocabayır Köprüsü'nde meydana geldi. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden Andırın ilçesine bağlı Çokak yaylasına yolcu taşıyan Ramazan Küçükkılıç (54) yönetimindeki içerisinde 8 yolcunun bulunduğu yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden şarampole devrildi.

Kazada sürücü Ramazan Küçükkılıç ile yolculardan Elif C. (5), Mehmet C. (30), Erhan İ. (41), Halil G. (44) ve Şifa D. (36) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Çevrede bulunanların yardımıyla da minibüsten çıkartılan yaralılar ambulanslarla Andırın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.