Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Foça’da yer alan Hayırsız ada açıklarında 2 Ağustos günü facia yaşandı. İçerisinde kaptan Âdem D. ile birlikte 10 kişinin bulunduğu dört kişilik tekne alabora oldu. Denize düşen Şennur Avcı (41), Şermin Özerman (38) ile çocukları Çınar Ege Göksoy (8) ve Elif Naz Özerman (16) boğuldu, oğlu Sarp Göksoy (9) ise kayboldu. Çocuğu arama çalışmaları devam ederken Özerman’ın olaydan sağ kurtulan oğlu Kaan Niyazi Özerman (19) yaşanılanları anlattı. Kaan Niyazi Özerman “Bir aydır Foça’da kamp yapıyordum. İş çıktığı zaman da yevmiye karşılığı çalışıyordum. Bayramın ilk günü annem, kardeşlerim ve Elif’in arkadaşı Sude Naz (16) ailesiyle birlikte yanıma geldi. Sohbet ederken Mustafa G, ‘Sizin için tekne ayarladım. Sabah 7’de açılıp karşı koylara gideceğiz’ dedi. Tekneye bindik, içerisine biraz su dolmuş olduğunu gördük. Hep birlikte suyu boşalttık. Kaptan bize kaç kişi olduğumuzu sormadı bile. İlk olarak bir tatil köyü yakınlarına gittik. Yaklaşık yarım saat yüzdük. Kaptan ise alkol içti. Annem ile karaya çıkıp çarşıda gezmek, daha sonra geri dönmek gibi bir niyetimiz vardı. Ancak Mustafa G. ile kaptan ‘balığa gidelim’ dedi. Ben ‘Hava kötü gitmeyelim’ diye uyardım ama dinlemediler. O sırada kaptan, ‘bak Mustafa’ya nasıl şaka yapacağım’ dedi. ‘Nasıl yapacaksın?’ diye sorduğum esnada dalgalar tekneye geldi, içeri su geldi. İkinci dalgada teknenin burnu denize battı. Bizimkileri ‘Batıyoruz’ diye kıça çektim. Tam düzelmek üzereydi Âdem D. teknenin yan yatıp batmasına sebep oldu. Kaptan, yapmak istediği şaka ile ailemin kasten ölümüne sebep oldu. Teknede bir can yeleği, simit olsaydı hiç böyle olmazdı” diye konuştu. Bu arada Şermin Özerman (38) ile çocukları Çınar ve Elif dün defnedildi. Öte yandan Âdem D. geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. Mustafa İç İHA