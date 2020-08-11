Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, saat 15.00’te Adana’nın Feke istikametinden Kozan’a doğru ilerleyen 06 MVD 13 Fiat Polo marka araçla seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü İlker Yıldırım, Düzağaç mevkiinde yol çalışması alanında aracını mıcıra kaptırarak uçuruma yuvarlandı. Takla atan araçtan Cankur ekipleri tarafından çıkarılan sürücü Yıldırım, hafif yaralı olarak kurtulmayı başardı. 112 sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, tedavi altına alındı.



Bir ayda aynı bölgede ikinci kez meydana gelen kazada sürücüler, uzun süren yol çalışmasının tamamlanmaması ve tek şeride düşmesi nedeniyle yolun kazaya davetiye çıkardığına dikkat çektiler.