Kuşların göç yolu güzergahında bulunan Hatay Amanos Dağları üzerinden geçiş yapan leyleklere ateş açıldı. Sesleri duyarak olay yerine giden vatandaşlar bazı leyleklerin telef olduğunu gördü. Leylekleri kimlerin vurduğu bilinmezken o anlar amatör kamera tarafından görüntülendi.