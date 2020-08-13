Kuşların göç yolu güzergahında bulunan Hatay Amanos Dağları üzerinden geçiş yapan leyleklere ateş açıldı. Sesleri duyarak olay yerine giden vatandaşlar bazı leyleklerin telef olduğunu gördü. Leylekleri kimlerin vurduğu bilinmezken o anlar amatör kamera tarafından görüntülendi.
Göç yolundaki leylekleri vurdular
13.08.2020 - 21:10 | Son Güncelleme: 13.08.2020 - 21:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Göçmen kuşların göç yolu güzergahında bulunan Hatay semalarında leylekler geçişlerini sürdürürken, göçmen kuşlara ateş açıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : leylek katliamı,
724754 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/724754.aspx
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