Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anne babaların yaptığı en büyük hatalardan biri bebeklerinin üşüyüp üşümediğini onun el ve yüz ısısına bakarak karar vermeleri olduğunu aktaran Bostancıoğlu “Bebeğin ne eli ne de yüzü onun beden ısısı hakkında bilgi verir. Bebeğin rüzgârdan yüzü üşümüş ancak vücudu sıcak olabilir. Unutmayın bebekler en çok boynundan üşür. Bu yüzden yaz sıcaklarının rehavetine kapılıp bebeğinizi rüzgârlı ya da klimalı ortamda korumasız bırakmayın. Yanınızda mutlaka ince bir battaniye ve yedek kıyafet bulundurun'' dedi. Bostancıoğlu, parlak renkli kıyafette arı sokma riskinin daha da artacağını belirtti. İHA