Tunceli Valiliğinden yapılan açıklama da, “Test sonucu veya temas sebebiyle evinde izole edilen vatandaşlarımız, lütfen iyileşene kadar evlerimizden çıkmayalım. Evde izolasyon kurallarına uymayan vatandaşlarımıza cezai işlem uygulanıp karantina yurtlarına yerleştirileceklerdir” denildi.
Evde izolasyona uymayan yurtta karantinaya alınacak
14.08.2020 - 09:58 | Son Güncelleme: 14.08.2020 - 10:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli’de evde izolasyona uymayanların karantina yurtlarına alınacağı bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Tunceli,tunceli valiliği,karantina,izolasyon,koronavirüs,
724845 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/724845.aspx
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