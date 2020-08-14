Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre ilginç kaza, Irmak Caddesi ile Gazi Sokak kavşağında yaşandı. Bir restoranda kurye olarak çalışan Hacı Keklik, iş yerine ait motosiklet ile sipariş götürdüğü esnada sürücüsü olmayan bir sepetli motosikletin Gazi Sokak istikametinden üzerinde doğru geldiğini gördü. Keklik, kaçmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Başı boş sepetli motosiklet, kuryenin kullandığı motosiklete çarptı. Ayağından ve kolundan yaralanan kurye, 112 Acil Servis ambulansı ile Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücüsü olmayan sepetli motosikletin çarptığı kurye, çalıştığı şirkete yaşadığı kazada kendisine çarpan motosiklette sürücü olmadığını söyledi ancak inandıramadı.





Daha sonra çevredeki güvenlik kameraları üzerinden yapılan araştırmada ara sokakta çalışır vaziyetteki sepetli motosikletin üzerinden iki kişinin indiği, motosikletin gelerek kuryeye çarptığı anların güvenlik kamerasına yansıdığı görüldü. Kaza sonrası olay yerinden kaçmayı başaran sepetli motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişinin kimliklerinin tespiti için çalışma başlatıldı.