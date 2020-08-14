İstanbul'da Aydos Ormanı'nın Sultanbeyli ilçesi sınırlarında kalan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterler sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına itfaiye ve orman ekiplerinin yanı sıra havadan helikopter destek verdi. Ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Polis ekipleri orman yangını ile ilgili inceleme başlattı.
Aydos Ormanı'ndaki yangın kontrol altına alındı
14.08.2020 - 17:41 | Son Güncelleme: 14.08.2020 - 18:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da Aydos Ormanı'nda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahale sonucunda kontrol altına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Aydos Ormanı,
724919 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/724919.aspx
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