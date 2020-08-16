Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olayın ardından araba alım satımı yapan babayı gizli numaradan arayan kimliği belirsiz kişiler, 250 bin lira fidye istediler ve gün içinde verilmediği takdirde çocuğu öldüreceklerini söylediler. Ailenin şikâyeti üzerine çalışma başlatan polis, bölgedeki bütün kameraları inceledi ve yabancı uyruklu L.S. ile M.G’yi kaçmaya çalışırken Akdeniz ilçesine bağlı Akdam Mahallesi’nde kıskıvrak yakaladı. Çocuk sağlıklı bir şekilde bulunurken, araba içinde yapılan aramada atıma hazır hâlde bir adet pompalı tüfekle çok sayıda fişek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şahıslar mahkemece tutuklandı. Koray Ünlü MERSİN İHA



POLİSTEN KAÇAMADILAR

Mersin’de ablasının kucağından çocuğu kaçırıp ailesinden 250 bin lira fidye isteyen iki kişi, polisin üç saatlik çalışmasıyla yakalandı.