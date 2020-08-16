Olayın ardından araba alım satımı yapan babayı gizli numaradan arayan kimliği belirsiz kişiler, 250 bin lira fidye istediler ve gün içinde verilmediği takdirde çocuğu öldüreceklerini söylediler. Ailenin şikâyeti üzerine çalışma başlatan polis, bölgedeki bütün kameraları inceledi ve yabancı uyruklu L.S. ile M.G’yi kaçmaya çalışırken Akdeniz ilçesine bağlı Akdam Mahallesi’nde kıskıvrak yakaladı. Çocuk sağlıklı bir şekilde bulunurken, araba içinde yapılan aramada atıma hazır hâlde bir adet pompalı tüfekle çok sayıda fişek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şahıslar mahkemece tutuklandı. Koray Ünlü MERSİN İHA
POLİSTEN KAÇAMADILAR
Mersin’de ablasının kucağından çocuğu kaçırıp ailesinden 250 bin lira fidye isteyen iki kişi, polisin üç saatlik çalışmasıyla yakalandı.
Çocuğu kaçırıp fidye istediler
Mersin’de 13 Ağustos 2020 akşam saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi’nde yabancı uyruklu dört yaşındaki H.A. isimli çocuk, dokuz yaşındaki ablasının kucağından zorla alınarak kaçırıldı.
Olayın ardından araba alım satımı yapan babayı gizli numaradan arayan kimliği belirsiz kişiler, 250 bin lira fidye istediler ve gün içinde verilmediği takdirde çocuğu öldüreceklerini söylediler. Ailenin şikâyeti üzerine çalışma başlatan polis, bölgedeki bütün kameraları inceledi ve yabancı uyruklu L.S. ile M.G’yi kaçmaya çalışırken Akdeniz ilçesine bağlı Akdam Mahallesi’nde kıskıvrak yakaladı. Çocuk sağlıklı bir şekilde bulunurken, araba içinde yapılan aramada atıma hazır hâlde bir adet pompalı tüfekle çok sayıda fişek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şahıslar mahkemece tutuklandı. Koray Ünlü MERSİN İHA
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