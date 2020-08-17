Edinilen bilgiye göre, Yayladağı ilçesi çabala mahallesi, Dağardı mevkisindeki Suriye sınır hattında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle ormanlık alandan yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen 2 arazöz,1 su tankeri ile 10 yer işçisi yangına yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangından yaklaşık 3 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.
Suriye sınır hattında orman yangını
17.08.2020 - 18:43 | Son Güncelleme: 17.08.2020 - 18:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bulunan sınır hattında 3 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.
Kaynak: İHA
Etiketler : hatay,
725526 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/725526.aspx
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