Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Umurlu Çok Programlı Anadolu Lisesinin öğretmenleri, iki sene evvel okulun bahçesindeki üç dönümlük alana sebze ve meyve ekti. Ders aralarında ve hafta sonlarında bahçeyle ilgilenen öğretmenler, domates, karpuz, salatalık, biber, patlıcan gibi ürünler yetiştirdi. Sebze ve meyvelerin fazla olmasından dolayı mahalle muhtarı Soner Afşar'la iletişime geçen Okul Müdürü Hakan Topal, ihtiyaç sahiplerinin tespiti için yardım istedi. Öğretmenler, okul müdürü ve muhtarla kurulan iyilik üçgeniyle toplanan ürünler, kapı kapı dolaşılıp yoksul vatandaşlara teslim ediliyor. Covid-19 salgını dolayısıyla okulların kapalı olmasına rağmen proje sürdürülüyor. Projenin takdire şayan olduğunu söyleyen İlçe Millî Eğitim Müdürü Hakan Özcan “İnşallah diğer okullarımıza da örnek olur” diyor. Okulun İngilizce öğretmeni Özcan Kaplan da “Öğretmenliğin sadece sınıfta değil aynı zamanda sosyal sorumluluk alanında da olduğunu göstermek istedik. Bu işi gönülden yapıyoruz. Sanırım en büyük mutluluk da bu olmalı" ifadelerini kullanıyor. Muhtar Afşar ise öğretmenlerin natürel ürün yetiştirmesinin güzel bir örnek teşkil ettiğini belirtiyor.