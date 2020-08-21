Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kızıltepe Sanayi Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan 19 yaşındaki Gamze Aydın, 17 Ağustos’ta sabah kalktı, ev işlerinde annesine yardım etti ve saat 14.30 gibi ‘amcalarıma gideceğim’ diyerek evden ayrıldı. Ardından Gamze’den bir daha haber alınamadı. Her yerde kızlarını arayan Aydın ailesi 5 gündür kızlarına ulaşamamanın çaresizliği içerisinde kızlarından gelecek güzel haberi bekliyor.

“Kızımı gören, duyan, ölüsünü, dirisini bana söylesin”

Polise kayıp başvurusu yaptıklarını ifade eden anne Leyla Aydın, “Kızım 5 gündür kayıptır. Ne gören var, ne soran var. Kızımı gören, duyan, ölüsünü, dirisini bana söylesin. Büyüklerimizden yardım istiyoruz, yetkililerden yardım istiyoruz. Lütfen ne olursunuz kızımı getirin bana” dedi.

“Annem 5 gündür yemek yemiyor”

20 gün önce askerden gelen ağabeyi Uğur Aydın ise annesinin 5 gündür yemek yemediğini söyledi. Aydın, “Bu ayın 17’sinde saat 14.30- 15.00 civarlarında kardeşim anneme ‘amcalarıma gideceğim’ diyor. O sırada çıkıp gidiyor. Bir buçuk iki saat sonra gittim amcamlara söyledim Gamze burada mı diye ne gören var ne duyan. Kız yok, 5 gündür aranmadık yer bırakmadık. Artık elimizden bir şey gelmiyor. Annem 5 gündür yemek yemiyor. Bu kadın ölsün mü? Diğer masum insanlar gibi cenazesinin mi bize gelmesi gerekiyor? Kurbanınız olayım yardım edin bize. Elimiz, ayağımız bağlandı artık ne yapacağız bilmiyoruz" diye konuştu.

Kız kardeşinin kendi rızası dışında kaybolduğunu ileri süren abla Havva Aydın ise, “Kız kardeşim yok ortalıkta. Rızası ile gitmemiş, gitseydi gelirdi bir haber. Kız kardeşimizi istiyoruz” şeklinde konuştu.