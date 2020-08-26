Denetimlerde, karayolunda seyir halindeyken ‘kimse görmez’ diyerek hatalı şerit değişimleri yapan, telefonla konuşan ve emniyet kemeri takmayan sürücüler, helikopter kameralarına yakalandı. Denetimde, 4 bin 273 araç kontrol edilirken 40’ı helikopterden olmak üzere toplamda 934 araç ve sürücüye kural ihlallerinden ceza kesildi.
Kimse görmez dediler, helikoptere yakalandılar
26.08.2020 - 10:20 | Son Güncelleme: 26.08.2020 - 10:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep’te helikopter destekli trafik denetimlerinde 4 bin 273 araç kontrol edilirken, 934 araç ve sürücüye ceza kesildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Gaziantep,helikopter,
727309 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/727309.aspx
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