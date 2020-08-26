Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denetimlerde, karayolunda seyir halindeyken ‘kimse görmez’ diyerek hatalı şerit değişimleri yapan, telefonla konuşan ve emniyet kemeri takmayan sürücüler, helikopter kameralarına yakalandı. Denetimde, 4 bin 273 araç kontrol edilirken 40’ı helikopterden olmak üzere toplamda 934 araç ve sürücüye kural ihlallerinden ceza kesildi.