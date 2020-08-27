Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akdam Mahallesi, Kurtçalar mevkisinde sabah saatlerinde Kızılçam ormanında yangın çıktı. Yangına, Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 2 helikopter 6 arazöz ile müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken 100 metrekare alan yangında zarar gördü.

Yangında soğutma çalışmaları sürüyor.