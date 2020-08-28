Olay, Gaziantep’in Nizip İlçesi Sanayisi sitesinde yaşandı. Bir yağ fabrikasına ait olan 27 ADH 074 plakalı yağ tankeri hareket halindeyken alev aldı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile söndürülmeye çalışılan yağ tankerinin dolu olması korkuttu. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından tanker söndürüldü. Olayla ilgili araştırma başlatıldı.
Tanker alev aldı faciadan dönüldü
28.08.2020 - 15:30 | Son Güncelleme: 28.08.2020 - 15:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep’in Nizip ilçesinde hareket halinde olan bir tanker alev aldı. Çevredekilerin müdahalesi ile söndürülen tankerin dolu olması korkuttu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Gaziantep,tanker,alev,
727877 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/727877.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER