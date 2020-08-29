Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresun’da yaşanan sel felaketinin ardından kaybolan 5’i asker 16 kişiden 10 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Arama faaliyetleri kapsamında Doğankent ilçesinde 2’si jandarma 1’i iş makinesi operatörü, Çaldağ beldesinde 2 kişi ve Yağlıdere ilçesinde 1 kişiyi arama faaliyetleri devam ederken Dereli ilçesinde kaybolan Kemal Akar isimli vatandaşın Dereli’den 17 kilometre uzaklıkta Duroğlu beldesinde dere yatağında cansız bedenine bu sabah saat 10.00 sıralarında ulaşıldı.

Kemal Akar’ın cansız bedeni dere yatağında kayanın altına sıkışmış halde bulunurken yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından iş makineleri yardımıyla kaya kırılarak sudan çıkartıldı. Akar’ın cansız bedeni ambulansla Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.