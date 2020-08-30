Gece saat 00:30 sıralarında Bahçe Mahallesi istikametinden Milas’a doğru seyreden 18 yaşındaki Doğukan Altuğ’un kontrolündeki 48 ABS 483 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak kaza yaptı.
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yolun sol tarafında bulunan elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü Doğukan Altuğ, olay yerinde hayatını kaybetti.
Doğukan’ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından ön otopsi yapılmak üzere 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Motosikletiyle elektrik direğine çarptı, hayatını kaybetti
30.08.2020 - 11:51 | Son Güncelleme: 30.08.2020 - 11:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla’nın Milas ilçesi Bahçe Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Gece saat 00:30 sıralarında Bahçe Mahallesi istikametinden Milas’a doğru seyreden 18 yaşındaki Doğukan Altuğ’un kontrolündeki 48 ABS 483 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak kaza yaptı.
Kaynak: İHA
Etiketler : motosiklet kazası,kaza,
728246 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/728246.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER