Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gece saat 00:30 sıralarında Bahçe Mahallesi istikametinden Milas’a doğru seyreden 18 yaşındaki Doğukan Altuğ’un kontrolündeki 48 ABS 483 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak kaza yaptı.



Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yolun sol tarafında bulunan elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü Doğukan Altuğ, olay yerinde hayatını kaybetti.



Doğukan’ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından ön otopsi yapılmak üzere 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.