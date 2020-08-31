Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019-2020 eğitim öğretim yılında, yüz yüze işlenemeyen ve öğrencilerin bir üst sınıfta hazır bulunuşluk düzeylerini etkileyebilecek anahtar becerilerin güçlendirilmesine öncelik verilecek. Uzaktan eğitim, 18 Eylül Cuma gününe kadar sürecek. Yüz yüze eğitime ise “aşamalı ve seyreltilmiş” bir şekilde 21 Eylül’de geçilecek. Bu arada Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise yeni eğitim öğretim yılında 18 milyon öğrenciye hizmet sunacak. Bu kapsamda TRT, bugün başlayacak olan 3 haftalık hazırlık dönemi için çalışmalarını tamamladı. Aynı zamanda okullar, kendi hazırladıkları içerik ve programlarla öğrencilerini uzaktan eğitim yoluyla destekleyebilecek. İHA



281 gencin hayatı kurtuldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan gençler, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndaki (YKS) başarılarıyla dikkati çekti. Ülke genelinde, koruma ve bakım altındaki gençlerden 650’si bu yıl YKS’ye girdi. Adaylardan 281’i üniversiteye yerleşme başarısı gösterdi. Bu kişilerden 143’ü lisans, 138’i ön lisans programlarına kayıt hakkı elde etti. 281 kişiden 31’i ise ilk 100 binde yer aldı.



Özel okullarda KDV %1’e indi

Özel okullarda KDV değişikliğini içeren Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre özel okullarda KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e indirildi. Karara üniversiteler de dâhil edildi. İndirim 1 Eylül 2020-30 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacak.