Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Kore’nin Ankara Büyükelçiliği bünyesindeki Kore Kültür Merkezi (KKM) Müdürü Dongwoo Cho, Türkiye'deki görevinin sona ermesinin ardından yaşadıklarını, duygularını ve Türk-Kore arası ilişkilere dair görüşlerini anlattı. Türkiye'ye ilk geldiğinde kendini çok rahat hissettiğini belirten Cho “İlk defa 1993 yılında geldim. Ne kadar önemli bir ülke olduğunu farkettim. Türkçe öğrendim, ardından ise doktora yaptım. 2009’da Güney Kore’nin Ankara Büyükelçiliğinde Kültür ve Eğitim Müsteşarı olarak çalışmaya başladım. Kore normalde diplomatlara iki artı bir yıl olmak üzere toplam üç yıl izin veriyordu. Benim için Türkiye çok özel bir yer olduğu için devletimiz görev süremi uzattı.



ÇİN'E KARŞI BİRLİKTE SAVAŞTIK

İki ülke arasındaki ilişkiler tarihî olarak Orta Asya'ya kadar uzanıyor. Türk yemeklerini çok seviyorum. Bizim yemeklerimize yakın. Göktürkler döneminde atalarımız Türklerle beraber Çin’e karşı omuz omuza savaştı. Ayrıca 2002 Dünya Kupası’ndan sonra vatandaşlarımız birbirlerini daha yakınlaştı. Görev sürem bitti. Eşyalarımı Kore'ye yolladım ancak kendimi Türkiye'den ayrılıyor gibi hissetmiyorum. Toplantı için gidip dönecekmişim gibi hissediyorum. Arkadaşlarıma da böyle söylüyorum. Türkiye çok misafirperver" dedi. ANKARA